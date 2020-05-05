***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.05.2020 16:51
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842683
BIST
16:3898.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 138,76
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:387,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:387,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:38386,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,10
|Açılış
|: 386,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.589.430
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.083.949
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|123.888.633
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|485.796.663
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,21
|557.871.090
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,94
|556.210.631
|% 1,89
|
|KRDMD
|2,29
|534.208.948
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|485.796.663
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,68
|425.984.915
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,29
|534.208.948
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,68
|425.984.915
|% -3,60
|
|AFYON
|2,83
|400.370.476
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,89
|234.001.526
|% 2,72
|
|TSPOR
|5,94
|556.210.631
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7925
|8,8366
|% 0,63
|
|Frank
|7,2633
|7,3071
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8771
|1,8865
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,98
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.529
|3,80
|
|Tam
|2.553
|2.591
|3,90
|
|Yarım
|1.238
|1.266
|1,90
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|0,04
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|2,62
|
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