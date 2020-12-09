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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.12.2020 12:14



***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 148
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,80
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 3,1627
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKAA2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 148 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 148 gün vadeli, TRDHVKAA2011 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892271


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