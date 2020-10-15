***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.10.2020 09:28
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 7.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881872
BIST
10:041.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.189
En Düşük
1.186
10:047,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:049,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:04483,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 483,57
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:04
|EUYO
|3,41
|831.293
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|1.061.106
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|875.228
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|1.281.117
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|1.811.003
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|178.100
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|228.281
|% -9,99
|
|VANGD
|11,98
|928.738
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|21.480.575
|% -0,82
|
|ZOREN
|3,06
|19.088.369
|% 0,00
|
|MERKO
|22,78
|18.390.864
|% 9,41
|
|EKGYO
|1,91
|15.359.716
|% 0,53
|
|TUPRS
|83,50
|10.167.628
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,91
|15.359.716
|% 0,53
|
|ZOREN
|3,06
|19.088.369
|% 0,00
|
|BRKO
|1,83
|8.744.891
|% 9,58
|
|PETKM
|4,81
|21.480.575
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,77
|4.005.591
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9121
|7,9157
|% 0,06
|
|Euro
|9,2899
|9,2980
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2660
|10,3175
|% 0,04
|
|Frank
|8,6405
|8,6926
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% 0,19
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-2,91
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,05
|