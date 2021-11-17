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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

17.11.2021 15:03
***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 7.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978294


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TETMT 173,20 2.655.812 % 9,97  
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Altın Gr. 626 626 12,32  
Cumhuriyet 4.149 4.211 78,00  
Tam 4.126 4.230 76,80  
Yarım 1.994 2.046 37,15  
Çeyrek 1.000 1.023 18,58  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 0,31  
Gümüş Gr. 8,43 8,44 0,21  
B. Petrol 81,90 81,90 -0,53  
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