***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.11.2021 15:03
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 7.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978294
BIST
15:251.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:2510,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1243
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:2511,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1452
|Açılış
|: 11,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
15:25625,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 11,37
|Açılış
|: 625,08
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.655.812
|% 9,97
|
|MERCN
|12,45
|41.986.856
|% 9,69
|
|BASGZ
|17,18
|325.171.111
|% 9,64
|
|BRMEN
|2,16
|101.738
|% 9,64
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SONME
|28,40
|2.696.689
|% -5,40
|
|IDEAS
|45,76
|71.993.917
|% -5,14
|
|TDGYO
|6,92
|40.032.745
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,60
|2.257.714.338
|% -4,16
|
|GARAN
|11,98
|1.844.010.539
|% -0,75
|
|SISE
|10,25
|1.294.285.185
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,59
|935.828.384
|% 1,07
|
|THYAO
|17,83
|788.455.534
|% 0,96
|
|PETKM
|7,60
|2.257.714.338
|% -4,16
|
|ADESE
|1,07
|266.224.232
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,33
|768.931.638
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,12
|420.748.162
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|268.686.307
|% 1,94
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4351
|10,4410
|% 1,20
|
|Euro
|11,8200
|11,8271
|% 1,25
|
|Sterlin
|14,0373
|14,1077
|% 1,68
|
|Frank
|11,1945
|11,2619
|% 1,40
|
|Riyal
|2,7781
|2,7920
|% 1,31
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,59
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,32
|
|Cumhuriyet
|4.149
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.126
|4.230
|76,80
|
|Yarım
|1.994
|2.046
|37,15
|
|Çeyrek
|1.000
|1.023
|18,58
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,44
|0,21
|
|B. Petrol
|81,90
|81,90
|-0,53
|