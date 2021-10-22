***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.10.2021 18:01
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 3.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Halk GYO Hukuki Durum (AKOL)_executed.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972033
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1380
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,2176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1378
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05559,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 14,72
|Açılış
|: 559,94
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|9.306.441
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|NUHCM
|43,86
|57.775.175
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.072.510
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|39.526.254
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|486.476
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|264.010.219
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.660.293
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|641.846.189
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.385.516.435
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.145.189.348
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.124.361.845
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.087.227.651
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.018.772.931
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.018.772.931
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.385.516.435
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|367.544.505
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.087.227.651
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|682.315.640
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6303
|9,6352
|% 1,42
|
|Euro
|11,2051
|11,2091
|% 1,17
|
|Sterlin
|13,2110
|13,2773
|% 1,01
|
|Frank
|10,4619
|10,5249
|% 1,42
|
|Riyal
|2,5554
|2,5682
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|19,84
|
|Altın Gr.
|560
|560
|15,24
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,27
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM