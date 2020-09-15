***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.09.2020 09:32
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış
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.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875046
BIST
10:501.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:507,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:508,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:50472,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:48
|CRFSA
|12,32
|3.244.176
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|837.589
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.496.009
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,95
|19.284.424
|% -9,67
|
|LKMNH
|11,73
|53.524.535
|% -9,42
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|KRDMD
|3,13
|494.319.594
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|198.903.431
|% -0,31
|
|DOHOL
|2,23
|99.889.667
|% 3,72
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|PETUN
|23,36
|81.499.640
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,13
|494.319.594
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,47
|78.485.768
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,06
|52.834.613
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,23
|99.889.667
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,85
|69.881.204
|% 1,09
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4913
|7,4931
|% 0,12
|
|Euro
|8,9017
|8,9069
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6086
|9,6568
|% 0,26
|
|Frank
|8,2310
|8,2806
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,96
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,19
|
Seans Raporu
10:48
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-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 67 artarak (% 0.46 ) 1, 247
-
10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GUSGR, MRDIN
-
10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, KRDMD, MRDIN
-
10:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 516.00 milyon TL de
-
10:56KONYA
Yüzde 7.56 oranında artışla 517.90 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 000 adet işlem