***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.05.2022 11:39
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 8.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027694
BIST
14:452.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,60
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:4515,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0533
En Düşük
14,9241
14:4515,8857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1115
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8920
En Düşük
15,7132
14:45898,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,60
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:45
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.018.965
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.569
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.778.579
|% 9,94
|
|DEVA
|36,18
|117.508.608
|% -8,73
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.312.953
|% -5,08
|
|ALGYO
|35,88
|49.792.650
|% -4,52
|
|POLHO
|3,59
|31.672.407
|% -4,52
|
|THYAO
|42,34
|2.555.888.416
|% -0,09
|
|KRDMD
|16,07
|2.174.250.000
|% 3,81
|
|SISE
|19,43
|1.835.541.363
|% 0,21
|
|EREGL
|33,02
|1.361.584.859
|% 0,24
|
|TUPRS
|244,20
|1.331.424.128
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,68
|644.917.802
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,07
|2.174.250.000
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,78
|594.431.149
|% -1,24
|
|KARSN
|5,56
|585.361.152
|% 2,21
|
|SISE
|19,43
|1.835.541.363
|% 0,21
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0460
|15,0529
|% 0,72
|
|Euro
|15,8725
|15,8857
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5119
|18,6048
|% 0,71
|
|Frank
|15,0975
|15,1885
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9942
|4,0143
|% 0,58
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,78
|
|Altın Gr.
|898
|899
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.025
|6.178
|-57,23
|
|Yarım
|2.912
|2.988
|-27,69
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-13,84
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,56
|