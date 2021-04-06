***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler PBT, PBTRYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.07.2021Vade (Gün Sayısı) 92Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,9151Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %19,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA72133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 92 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923894BIST