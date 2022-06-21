***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.06.2022 17:51
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Tr)', görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038511
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1154
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.024,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3386
|17,3407
|% 0,01
|
|Euro
|18,3450
|18,3729
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,2046
|21,3110
|% -0,07
|
|Frank
|17,9570
|18,0652
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6096
|4,6328
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.805
|6.916
|29,00
|
|Yarım
|3.341
|3.383
|14,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO