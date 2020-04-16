***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:16
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838555
BIST
15:2996.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 316,96
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
15:296,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9353
En Düşük
6,8896
15:297,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5567
En Düşük
7,5032
15:29387,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,93
|Açılış
|: 387,42
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.663.823
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.499.435
|% 9,94
|
|CLEBI
|77,55
|29.531.152
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|78.537.681
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|225.815.993
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.152.777
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,05
|1.022.609.507
|% -9,74
|
|ASELS
|26,72
|864.890.822
|% 1,06
|
|THYAO
|10,20
|777.916.515
|% -1,54
|
|ECILC
|4,59
|545.979.816
|% 5,03
|
|GARAN
|8,21
|458.333.483
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|198.363.229
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|90.891.101
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|236.014.124
|% 0,52
|
|ECILC
|4,59
|545.979.816
|% 5,03
|
|IHEVA
|1,93
|216.229.030
|% -7,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6389
|8,6823
|% 0,10
|
|Frank
|7,1524
|7,1955
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|16,24
|
|Altın Gr.
|387
|387
|5,96
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.545
|40,80
|
|Tam
|2.557
|2.619
|41,90
|
|Yarım
|1.244
|1.274
|20,40
|
|Çeyrek
|624
|637
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|28,86
|28,86
|1,17
|