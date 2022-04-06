***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıQUIN AI LIMITEDEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım ve TeknolojiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.284,09 İngiliz SterliniEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı30,30 İngiliz SterliniBeher Payın Alış Fiyatı2,50 İngiliz Sterlini (0,001 İngiliz Sterlini Nominal Değerde Beher Pay İçin)Toplam Tutar75.750 İngiliz SterliniEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)2,36Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)2,36Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)2,36Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,73İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)225,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıQUIN AI LIMITEDKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYatırımcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.04.2022 tarihli kararı ileİngiltere'de kurulu, faaliyet konusu başta e-ticaret şirketleri olmak üzere şirketlere gerçek zamanlı müşteri davranışlarını analiz eden yapay zeka uygulamaları sunmak olan Quin AI Limited'in ("Quin AI") mevcut sermayesinin 1.132,73 İngiliz Sterlininden 1,284,09 İngiliz Sterlinine çıkarılmasında, toplam 30.300 adet, 30,30 İngiliz Sterlini nominal değerde ve %2,36 oranındaki imtiyazlı payının toplam 75.750 İngiliz Sterlini bedel ile satın alınarak Quin AI'ye iştirak edilmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016694BIST