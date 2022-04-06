***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.04.2022 20:42
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
QUIN AI LIMITED
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım ve Teknoloji
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.284,09 İngiliz Sterlini
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
30,30 İngiliz Sterlini
Beher Payın Alış Fiyatı
2,50 İngiliz Sterlini (0,001 İngiliz Sterlini Nominal Değerde Beher Pay İçin)
Toplam Tutar
75.750 İngiliz Sterlini
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
2,36
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
2,36
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
2,36
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,73
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
225,20
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
QUIN AI LIMITED
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.04.2022 tarihli kararı ile
İngiltere'de kurulu, faaliyet konusu başta e-ticaret şirketleri olmak üzere şirketlere gerçek zamanlı müşteri davranışlarını analiz eden yapay zeka uygulamaları sunmak olan Quin AI Limited'in ("Quin AI") mevcut sermayesinin 1.132,73 İngiliz Sterlininden 1,284,09 İngiliz Sterlinine çıkarılmasında, toplam 30.300 adet, 30,30 İngiliz Sterlini nominal değerde ve %2,36 oranındaki imtiyazlı payının toplam 75.750 İngiliz Sterlini bedel ile satın alınarak Quin AI'ye iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016694
BIST