***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 13:04
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830669
BIST
13:3785.690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 113,50
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:376,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0568
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5377
En Düşük
6,4647
13:377,0666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:37310,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,09
|Açılış
|: 310,81
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|437.532
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.617.892
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.120.288
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.617.946
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|496.290
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|648.860
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.072.505
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|13.762.555
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|119.092.693
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|ASELS
|21,44
|409.352.309
|% -1,38
|
|THYAO
|7,96
|366.168.134
|% 0,76
|
|GARAN
|8,01
|365.950.843
|% 0,12
|
|YKBNK
|1,97
|164.853.242
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|119.092.693
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|164.853.242
|% -0,51
|
|ODAS
|1,19
|77.968.457
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,75
|43.507.379
|% -2,60
|
|TSPOR
|2,19
|119.092.693
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,10
|56.010.631
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5016
|7,5392
|% -0,16
|
|Frank
|6,6678
|6,7079
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7351
|1,7438
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-8,44
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-14,90
|
|Yarım
|997
|1.024
|-7,21
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|11,97
|12,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|1,46
|