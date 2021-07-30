***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.07.2021 11:19
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952948
BIST
14:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,00
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:058,4101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:0510,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0549
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:05493,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,23
|Açılış
|: 493,96
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.376.975
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.586.053
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.300.661
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.684.045
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.348.974
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.090.975
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,74
|120.695.574
|% -8,92
|
|MEGAP
|6,74
|120.695.574
|% -8,92
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|839.357.854
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,36
|444.850.084
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,84
|384.678.292
|% 0,90
|
|EREGL
|20,08
|355.106.675
|% 0,40
|
|ASELS
|15,46
|322.845.872
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,36
|444.850.084
|% 2,16
|
|GARAN
|8,39
|839.357.854
|% 0,60
|
|KARSN
|4,33
|297.648.949
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,84
|384.678.292
|% 0,90
|
|ODAS
|1,80
|74.672.589
|% -2,17
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,22
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
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14:18METUR
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 558, 899 adet işlem
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14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 38 kaybederek (% -0.63 ) 1, 491
-
14:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:17MEGAP
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 702, 848 adet işlem
-
14:17MEGAP
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 702, 848 adet işlem