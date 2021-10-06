***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:02
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL B []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967270
BIST
11:211.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,57
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:218,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:2110,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0266
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:21500,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 500,88
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:21
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,89
|53.953.923
|% 7,71
|
|PRKAB
|18,45
|38.440.069
|% 6,96
|
|HURGZ
|2,03
|29.741.654
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|13.165.214
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|RALYH
|4,28
|819.921
|% -5,10
|
|EREGL
|16,60
|801.163.720
|% 2,79
|
|GARAN
|9,15
|379.783.673
|% -1,40
|
|KRDMD
|6,37
|378.179.284
|% 0,31
|
|TUPRS
|119,90
|278.915.900
|% -0,83
|
|THYAO
|13,86
|277.715.801
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,37
|378.179.284
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,34
|136.689.989
|% -1,27
|
|EREGL
|16,60
|801.163.720
|% 2,79
|
|ODAS
|1,42
|64.336.374
|% -1,39
|
|GARAN
|9,15
|379.783.673
|% -1,40
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9192
|8,9248
|% 0,63
|
|Euro
|10,3134
|10,3193
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0667
|12,1272
|% 0,20
|
|Frank
|9,5510
|9,6085
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3720
|2,3839
|% 0,66
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,54
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,06
|
Seans Raporu
11:21
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11:31AVGYO
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