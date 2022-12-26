***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2022 19:27
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089734
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7961
En Düşük
18,6065
18:0519,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0996
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9444
En Düşük
19,7844
18:051.081,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.080,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079,77
|
1.087,21
En Düşük
1.076,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6783
|18,7007
|% 0,11
|
|Euro
|19,8058
|19,9365
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4772
|22,5900
|% 0,18
|
|Frank
|19,9649
|20,0852
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9555
|4,9804
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|0,29
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,01
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:58EUYO
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