***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HURGZ, TRAHURGZ91D9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HURGZ, TRAHURGZ91D9 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 05.03.2020 tarihli ve 2019/06 numaralı kararı ile,Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 49.397.250 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (358.306.962) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 62.665.983,29 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkullerin satışından 21.282.840,00 Türk Lirası ve bahse konu hisse satışından 364.288,08 Türk Lirası işlemlerin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup toplam 21.647.128,08 Türk Lirası tutarının da "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiş olup17 Temmuz 2020 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisi oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 HURGZ 2019 KDT.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUHÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.265.973Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -50.926.354 -62.665.983,294. Vergiler ( - ) -1.734.699 05. Net Dönem Kârı -49.397.250 -62.665.983,296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -358.306.962 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -407.704.212 -65.665.983,29Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 133.26310. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -407.570.94911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan vergi sonrası net kar yer almaktadır.(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.(6) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860308BIST