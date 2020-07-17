***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.07.2020 17:52
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 05.03.2020 tarihli ve 2019/06 numaralı kararı ile,
Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 49.397.250 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (358.306.962) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 62.665.983,29 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkullerin satışından 21.282.840,00 Türk Lirası ve bahse konu hisse satışından 364.288,08 Türk Lirası işlemlerin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup toplam 21.647.128,08 Türk Lirası tutarının da "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiş olup
17 Temmuz 2020 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisi oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HURGZ 2019 KDT.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.265.973
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -50.926.354 -62.665.983,29
4. Vergiler ( - ) -1.734.699 0
5. Net Dönem Kârı -49.397.250 -62.665.983,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -358.306.962 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -407.704.212 -65.665.983,29
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 133.263
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -407.570.949
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.
(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.
(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.
(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan vergi sonrası net kar yer almaktadır.
(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.
(6) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860308
BIST