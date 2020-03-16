***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:59
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829437
BIST
16:4686.904
En Yüksek
|Değişim
|: -9,10%
|| -8.700,93
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.904
16:466,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0793
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:467,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1163
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:46300,10
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -11,29
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,88
|86.604.321
|% 5,49
|
|KUYAS
|1,11
|11.665.183
|% 4,72
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|YAPRK
|6,12
|931.514
|% 0,82
|
|VAKKO
|3,51
|6.183.275
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|4.281.466
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|8.366.252
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|1.514.732
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.799.682
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|582.304.664
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|545.899.854
|% -9,96
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.626.290
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,00
|176.166.529
|% -9,50
|
|YKBNK
|2,00
|176.166.529
|% -9,50
|
|EKGYO
|1,11
|85.117.716
|% -7,50
|
|ODAS
|1,25
|93.981.152
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.325.034
|% -9,47
|
|THYAO
|8,23
|545.899.854
|% -9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8357
|7,8750
|% 1,14
|
|Frank
|6,7528
|6,7935
|% 1,91
|
|Riyal
|1,7049
|1,7134
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-72,94
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,14
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,25
|
|Çeyrek
|490
|501
|-12,12
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,61
|-2,14
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|-3,73
|
Seans Raporu
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16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8045, 34 kaybederek (% -8.84 ) 82, 935
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