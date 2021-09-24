***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 15:36
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965153
BIST
15:251.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -24,62
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.377
15:258,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
15:2510,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0709
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:25497,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,35
|Açılış
|: 497,26
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:23
|YEOTK
|73,20
|161.830.721
|% 9,99
|
|PKENT
|2.364,00
|3.748.914
|% 9,96
|
|GARFA
|13,61
|7.548.689
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.889.031
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.413.040
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,95
|31.052.645
|% -9,72
|
|AGYO
|2,98
|31.625.854
|% -9,15
|
|KTSKR
|54,40
|12.369.573
|% -8,72
|
|DESPC
|9,83
|16.255.575
|% -7,70
|
|GARAN
|8,83
|1.487.682.816
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,97
|779.266.145
|% -6,15
|
|THYAO
|13,46
|686.506.169
|% 0,98
|
|SISE
|8,16
|457.203.312
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,13
|410.140.963
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,97
|779.266.145
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|404.964.117
|% -2,93
|
|GARAN
|8,83
|1.487.682.816
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,80
|222.455.982
|% -1,10
|
|AKBNK
|5,13
|410.140.963
|% -3,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8397
|8,8449
|% 0,95
|
|Euro
|10,3764
|10,3810
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0590
|12,1195
|% 0,62
|
|Frank
|9,5304
|9,5878
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3510
|2,3628
|% 0,94
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|5,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,78
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|40,54
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,61
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|-0,05
|
Seans Raporu
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