***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630Transferler273.605 -273.605 0 0Dönem Karı (Zararı)-379.300 -379.300 -379.300Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.871 18.871 18.871Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.622.184 -379.300 6.968.201 6.968.201Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 14.442.137Transferler400.244 6.704.494 -7.104.738 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.052 753.625 759.677 759.677Dönem Karı (Zararı)753.625 753.625 753.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.052 6.052 6.052Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -15.494 400.244 4.063.439 753.625 15.201.814 15.201.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI454.747 -2.393.262Dönem Karı (Zararı)753.625 -379.300Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)753.625 -379.300Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.068 -7.620Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[16,17] 2.156 2.293Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.427 4.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[18] -43.753 4.845Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.326 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.639 12.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[9] 12.639 -17.768Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[9] 0 29.988Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15] -45.436 -26.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-258.810 -2.006.342Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)[6] -521.593 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[9] -3.145.014İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.145.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.193 142.311İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[10] -13.946 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[10] -1.247 -2.333Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[12] -1.486.244 -532.816Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[13] -1.154.723 1.843.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-667.379 -630.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[9] -667.379 -630.378Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[11] -88.673 30.470Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler456.843 13.901İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[10] 457.726 12.158İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[10] -883 1.743Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[13] 3.425.100 338.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-206.948 -66.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)[14] -206.948 -66.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları454.747 -2.393.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -3.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.964FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-522.819 332.971Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-46.228 47.006Kredilerden Nakit Girişleri-46.228 47.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-476.591 285.965Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[7] -476.591 285.965YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.072 -2.064.255NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.072 -2.064.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ259.001 2.100.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ190.929 36.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 190.929 259.001Finansal Yatırımlar[6] 11.064.854 10.543.261Diğer Alacaklar[10] 22.441 7.248İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.946 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.495 7.248Stoklar[12] 15.759.002 14.272.758Peşin Ödenmiş Giderler[13] 3.578.001 2.408.207İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.578.001 2.408.207Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[15] 22.272 4.938Diğer Dönen Varlıklar[14] 2.415.253 2.205.764İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.415.253 2.205.764ARA TOPLAM33.052.752 29.701.177TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.052.752 29.701.177DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar[16] 65.513 67.300Binalar12.499 12.935Mobilya ve Demirbaşlar13.014 14.365Yapılmakta Olan Yatırımlar40.000 40.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar[17] 540 909Diğer Haklar540 909Peşin Ödenmiş Giderler15.071İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.071Ertelenmiş Vergi Varlığı[15] 177.260 130.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.313 214.125TOPLAM VARLIKLAR33.296.065 29.915.302KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[7] 690.443 1.167.034İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları690.443 1.167.034Banka Kredileri690.443 1.167.034Diğer Finansal Yükümlülükler[8] 45.221 91.449Ticari Borçlar[9] 1.835.751 2.490.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.835.751 2.490.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[11] 136.048 224.721Diğer Borçlar462.016 5.173İlişkili Taraflara Diğer Borçlar[10] 462.016 4.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 14.711.823 11.286.723İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.711.823 11.286.723Kısa Vadeli Karşılıklar[18] 80.000 45.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar80.000 45.674Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[14] 74.115 54.240İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.115 54.240ARA TOPLAM18.035.417 15.365.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.035.417 15.365.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar[18] 58.834 107.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar58.834 107.660TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.834 107.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.094.251 15.473.165ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.201.814 14.442.137Ödenmiş Sermaye[20] 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[18] -15.494 -21.546Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.494 -21.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.494 -21.546Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler400.244Yasal Yedekler400.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[20] 4.063.439 -2.641.055Net Dönem Karı veya Zararı753.625 7.104.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.201.814 14.442.137TOPLAM KAYNAKLAR33.296.065 29.915.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri[22] -494.482 -230.917Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[24] 1.279.189 48.837Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[24] -51.660 -29.991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)733.047 -212.071FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)733.047 -212.071Finansman Giderleri[23] -24.858 -194.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)708.189 -406.278Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri45.436 26.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[15] 45.436 26.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)753.625 -379.300DÖNEM KARI (ZARARI)753.625 -379.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları753.625 -379.300Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.915 18.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[18] 15.915 18.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.915 18.871TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)769.540 -360.429Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları769.540 -360.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931453BIST