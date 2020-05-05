***IDGYO* *SOKM* *GEREL* *ERSU* *VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.05.2020 09:14
***IDGYO******SOKM******GEREL******ERSU******VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ERSU, GEREL, IDGYO, SOKM, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842465
BIST
10:5399.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 320,48
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
10:537,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0598
En Düşük
7,0234
10:537,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7018
En Düşük
7,6553
10:53384,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,41
|Açılış
|: 384,98
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
386,42
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.633.615
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.846.417
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|ARDYZ
|27,62
|14.167.219
|% 9,95
|
|TKURU
|10,94
|39.012
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|423.087
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|24,26
|225.087.499
|% -2,26
|
|GARAN
|8,22
|153.642.348
|% 0,61
|
|PGSUS
|54,45
|141.120.185
|% -1,89
|
|ULUUN
|12,09
|137.103.860
|% 5,77
|
|AFYON
|2,90
|132.101.930
|% -1,36
|
|AFYON
|2,90
|132.101.930
|% -1,36
|
|GSRAY
|2,71
|105.710.661
|% -2,52
|
|KARSN
|1,77
|64.303.039
|% -2,75
|
|KRDMD
|2,22
|78.376.521
|% 2,78
|
|GUSGR
|2,96
|105.156.718
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7645
|8,8085
|% 0,31
|
|Frank
|7,2695
|7,3132
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8735
|1,8829
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-6,01
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-8,20
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|29,13
|29,13
|1,93
|