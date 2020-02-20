***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:09
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820403
BIST
17:10115.471
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -3.724,66
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:106,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:106,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:10316,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,49
|Açılış
|: 316,83
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.403.495
|% 19,87
|
|QNBFL
|144,30
|8.324.420
|% 9,32
|
|HATEK
|9,25
|39.165.927
|% 8,06
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,25
|90.138.071
|% 4,93
|
|GSRAY
|3,12
|910.734.786
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.644.310
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|38.574.778
|% -18,33
|
|FENER
|16,24
|829.017.580
|% -16,46
|
|TKNSA
|7,23
|62.037.862
|% -13,72
|
|ASELS
|28,26
|1.548.718.165
|% -5,10
|
|THYAO
|14,46
|1.359.587.417
|% -2,95
|
|BJKAS
|3,05
|1.191.687.876
|% -13,35
|
|GSRAY
|3,12
|910.734.786
|% -20,00
|
|FENER
|16,24
|829.017.580
|% -16,46
|
|BJKAS
|3,05
|1.191.687.876
|% -13,35
|
|CEMAS
|1,24
|371.769.394
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,12
|910.734.786
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,53
|361.972.897
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,19
|245.565.194
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8204
|7,8596
|% -0,24
|
|Frank
|6,1833
|6,2206
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,44
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|23,49
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,36
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
|
Seans Raporu
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4040, 52 kaybederek (% -2.83 ) 138, 687
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17:19PEKGY
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 885, 270 adet işlem
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17:18KUYAS
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 220, 121 adet işlem