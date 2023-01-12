***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 09:15
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Ispartakule Mevkiinde, Bizimevler 10 projesine dahil olmak üzere, 7.404 m² büyüklüğündeki komşu 629 ada 3 parselde yer alan arsa için hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.
Böylece, halihazırda 548 daire ile 44 dükkân bulunan Bizimevler 10 projesine, 97 daire ile 13 işyeri daha ilave olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100669
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
0
En Düşük
0
17:2218,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0487
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.137,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.137,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PSGYO
|7,93
|61.731.762
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,54
|16.886.250
|% 0,00
|
|NTGAZ
|35,00
|54.486.527
|% 0,00
|
|PAMEL
|231,30
|3.065.326
|% 0,00
|
|TRILC
|11,28
|58.203.509
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,93
|61.731.762
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,54
|16.886.250
|% 0,00
|
|NTGAZ
|35,00
|54.486.527
|% 0,00
|
|PAMEL
|231,30
|3.065.326
|% 0,00
|
|TRILC
|11,28
|58.203.509
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7840
|% 0,05
|
|Euro
|20,2111
|20,2389
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,7400
|22,8540
|% 0,03
|
|Frank
|20,0537
|20,1745
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9837
|5,0087
|% 0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,26
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.684
|7.756
|23,00
|
|Yarım
|3.733
|3.794
|11,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.897
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,28
|0,13
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,05
|