***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili, Avcılar ilçesi, Ispartakule Mevkiinde, Bizimevler 10 projesine dahil olmak üzere, 7.404 m² büyüklüğündeki komşu 629 ada 3 parselde yer alan arsa için hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.Böylece, halihazırda 548 daire ile 44 dükkân bulunan Bizimevler 10 projesine, 97 daire ile 13 işyeri daha ilave olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100669BIST