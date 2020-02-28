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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKU Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.
ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.02.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.
HÜSNÜ KURTİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye htts://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671135 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
RESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.06.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. İhlas Holding A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı
ZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822844 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822852


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