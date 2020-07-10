***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.07.2020 14:39
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
10.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858898
BIST
14:28114.005
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -1.788,67
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:286,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:287,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:28398,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,01
|Açılış
|: 398,96
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|36.974.628
|% 9,98
|
|BRYAT
|78,90
|27.586.078
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.176.755
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.011.524
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.257.890
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|5.800.018
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.569.007
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|44.253.856
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,06
|941.971.036
|% -4,63
|
|TRKCM
|4,58
|774.907.697
|% -1,08
|
|SISE
|6,23
|697.200.192
|% -2,35
|
|GARAN
|7,79
|681.401.016
|% -1,52
|
|THYAO
|11,57
|564.262.260
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,06
|941.971.036
|% -4,63
|
|ZOREN
|2,46
|414.652.910
|% -2,38
|
|TRKCM
|4,58
|774.907.697
|% -1,08
|
|KRDMD
|2,97
|429.978.788
|% -3,88
|
|IHLGM
|1,58
|225.058.439
|% -5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6394
|8,6828
|% 0,16
|
|Frank
|7,2643
|7,3081
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,86
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.670
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,51
|