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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.07.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
10.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2020 tarihinde tescil  edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858898


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 36.974.628 % 9,98  
BRYAT 78,90 27.586.078 % 9,97  
PKENT 276,80 2.176.755 % 9,97  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6394 8,6828 % 0,16  
Frank 7,2643 7,3081 % -0,10  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 3,86  
Altın Gr. 399 399 1,33  
Cumhuriyet 2.594 2.615 10,40  
Tam 2.670 2.684 10,80  
Yarım 1.297 1.313 5,20  
Çeyrek 649 657 2,60  
Gümüş.Ons 18,71 18,75 0,04  
Gümüş Gr. 4,14 4,15 0,02  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,51  
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