***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.03.2021 20:22
***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetim ve gayrimenkul değerleme şirketlerinin beyanları ile geri alım taahhütnamesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin
https://www.qua.com.tr/yatirimci-iliskileri
sitesinden de erişilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920715
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05441,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 441,83
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9499
|7,9529
|% 0,40
|
|Euro
|9,3854
|9,4201
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,8920
|10,9466
|% 0,77
|
|Frank
|8,4352
|8,4860
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,61
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|61,58
|61,58
|-2,83
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
-
17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
-
17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
-
17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem