***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:20
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944736
BIST
12:011.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -15,99
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.356
12:018,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:0110,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0301
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:01496,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,52
|Açılış
|: 496,36
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TKURU
|271,00
|2.444.149
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.065.819
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|4.984.611
|% 9,83
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,82
|17.523.758
|% -8,54
|
|MEGAP
|7,57
|18.808.509
|% -6,77
|
|MEGAP
|7,57
|18.808.509
|% -6,77
|
|USAK
|1,86
|20.539.910
|% -6,06
|
|THYAO
|13,42
|540.058.682
|% -3,17
|
|GARAN
|8,17
|399.651.384
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|302.802.837
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,95
|258.768.869
|% 8,46
|
|KOZAL
|115,30
|173.482.966
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|302.802.837
|% -1,03
|
|TSKB
|1,24
|65.872.935
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,16
|112.602.411
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|399.651.384
|% -0,12
|
|THYAO
|13,42
|540.058.682
|% -3,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7275
|8,7311
|% 0,55
|
|Euro
|10,3928
|10,4003
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0405
|12,1008
|% 0,12
|
|Frank
|9,4369
|9,4937
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,41
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,89
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-16,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-17,46
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-8,45
|
|Çeyrek
|794
|812
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|-0,30
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Seans Raporu
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