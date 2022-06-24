***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.06.2022 17:09
***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler INVEO
27.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
INVEO YATIRIM HOLDING INVEO 150,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039161
BIST
17:292.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 18,10
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:2917,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:2918,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:291.020,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.020,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ECZYT
|52,80
|105.793.172
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.156.296
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.814.731
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,67
|36.376.184
|% -5,08
|
|BAYRK
|6,75
|18.240.331
|% -4,26
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,20
|5.430.998.375
|% -0,69
|
|ASELS
|24,76
|2.280.932.203
|% 6,27
|
|EREGL
|27,96
|1.881.795.468
|% 1,38
|
|SISE
|21,88
|1.689.678.219
|% 1,48
|
|KRDMD
|12,64
|1.208.145.461
|% 0,72
|
|ODAS
|3,20
|1.034.140.536
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,79
|867.816.849
|% -1,03
|
|TSKB
|2,12
|284.228.426
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,59
|318.170.563
|% 0,00
|
|THYAO
|50,20
|5.430.998.375
|% -0,69
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3632
|17,3798
|% 0,16
|
|Euro
|18,3248
|18,3373
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,3093
|21,4162
|% 0,57
|
|Frank
|18,1617
|18,2711
|% 1,16
|
|Riyal
|4,6134
|4,6365
|% 0,17
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,97
|
Seans Raporu
17:29
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17:44ECZYT
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 86 artarak (% 0.65 ) 2, 287
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17:43
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17:43
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