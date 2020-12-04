***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 12:04
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891376
BIST
12:191.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:197,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:199,4817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0348
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:19461,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,44
|Açılış
|: 461,75
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:19
|RYGYO
|6,71
|29.306.133
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.827.587
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.840.217
|% 9,85
|
|DYOBY
|13,12
|153.336.991
|% 9,70
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.333.012
|% -7,28
|
|NUHCM
|46,50
|52.563.660
|% -5,45
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|525.272.872
|% -0,54
|
|SELEC
|16,71
|490.992.980
|% 0,24
|
|TKNSA
|15,28
|475.444.688
|% -5,27
|
|SISE
|6,98
|407.904.132
|% -0,14
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|160.419.363
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|249.575.130
|% 0,46
|
|DOHOL
|2,70
|292.000.059
|% 1,89
|
|PETKM
|4,32
|395.559.035
|% 1,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7876
|7,7927
|% 0,27
|
|Euro
|9,4748
|9,4817
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4379
|10,4903
|% 0,13
|
|Frank
|8,7199
|8,7724
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0728
|2,0832
|% 0,33
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-0,94
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,45
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,68
|49,68
|0,97
|