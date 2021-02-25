***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 17:37
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912935
BIST
17:411.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:417,2133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:418,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1123
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:41414,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,26
|Açılış
|: 414,38
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:39
|LINK
|51,70
|118.870.349
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|34.060.620
|% -9,94
|
|THYAO
|13,40
|2.486.249.632
|% 4,44
|
|PETKM
|5,23
|2.067.703.694
|% 1,36
|
|SASA
|41,76
|1.665.468.260
|% 4,56
|
|KOZAL
|128,80
|1.661.368.026
|% -3,52
|
|PGSUS
|88,75
|1.523.910.505
|% 7,19
|
|EKGYO
|2,30
|1.305.158.942
|% 1,32
|
|PETKM
|5,23
|2.067.703.694
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|533.410.468
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|225.806.867
|% -1,11
|
|KARSN
|4,27
|1.155.758.973
|% -9,15
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2132
|7,2158
|% 0,65
|
|Euro
|8,8362
|8,8404
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,1968
|10,2479
|% 0,89
|
|Frank
|7,9438
|7,9916
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9194
|1,9290
|% 0,70
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,56
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 97 artarak (% 0.62 ) 1, 304
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, BURVA, BLCYT, EMKEL, BALAT, VAKKO, EPLAS, SERVE, KERVN, SEKUR
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17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, NIBAS, KRONT, RODRG, EMNIS
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17:52
EKIZ, UFUK, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
RODRG, YESIL, ALCTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında