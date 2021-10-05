***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 12:07
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966855
BIST
12:411.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:418,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:4110,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:41500,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,11
|Açılış
|: 500,60
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:41
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.071.540
|% 9,93
|
|OYYAT
|30,60
|46.333.982
|% 9,83
|
|NUGYO
|11,29
|16.617.231
|% 9,82
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KARYE
|15,04
|57.681.733
|% -8,85
|
|HURGZ
|2,33
|24.325.716
|% -6,80
|
|MARTI
|1,57
|11.216.234
|% -6,55
|
|YUNSA
|15,88
|7.999.314
|% -5,87
|
|FORMT
|1,35
|38.157.066
|% -5,59
|
|MAREN
|10,35
|681.276.891
|% 2,99
|
|GARAN
|9,28
|581.704.535
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|516.994.802
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,40
|388.085.791
|% 1,21
|
|SISE
|8,18
|261.637.979
|% 0,49
|
|SKBNK
|1,00
|106.882.535
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,38
|186.471.392
|% 0,00
|
|MAREN
|10,35
|681.276.891
|% 2,99
|
|GARAN
|9,28
|581.704.535
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,81
|82.792.110
|% 9,70
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8566
|8,8588
|% 0,13
|
|Euro
|10,2780
|10,2848
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0270
|12,0874
|% 0,13
|
|Frank
|9,5188
|9,5762
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% 0,05
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,37
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|6,17
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,98
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|0,30
|