***INVEO* *GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 18:31
***INVEO******GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye çıkarılması akabinde artırılacak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.741.645 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine ilişkin özel durum açıklaması Şirketimiz tarafından 02.06.2023 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı ve sermaye artırımına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2023 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157393
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,4610
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.477,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 26,41
|Açılış
|: 1.477,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3571
|23,3669
|% 0,48
|
|Euro
|25,3758
|25,4442
|% 2,00
|
|Sterlin
|29,2236
|29,3701
|% 1,32
|
|Frank
|25,8491
|26,0049
|% 1,56
|
|Riyal
|6,2113
|6,2424
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.479
|1.479
|28,01
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
|