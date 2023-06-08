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***INVEO* *GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2023 18:31
***INVEO* *GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INVEO******GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye çıkarılması akabinde artırılacak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.741.645 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine ilişkin özel durum açıklaması Şirketimiz tarafından 02.06.2023 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı ve sermaye artırımına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2023 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157393


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