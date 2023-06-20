***INVEO* *GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO******GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye çıkarılması akabinde artırılacak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.741.645 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı sırasıyla Şirketimizin 02.06.2023 ve 08.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarında duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye artırımı işlemi 20.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160557BIST