***INVEO* *GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 18:13
***INVEO******GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye çıkarılması akabinde artırılacak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.741.645 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı sırasıyla Şirketimizin 02.06.2023 ve 08.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarında duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye artırımı işlemi 20.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160557
BIST
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18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0669
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.466,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -14,26
|Açılış
|: 1.466,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
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1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5649
|23,5698
|% -0,02
|
|Euro
|25,6858
|25,7004
|% -0,20
|
|Sterlin
|29,9251
|30,0752
|% -0,60
|
|Frank
|26,1046
|26,2619
|% -0,57
|
|Riyal
|6,2641
|6,2956
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-15,37
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.694
|4.791
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.347
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,55
|-0,67
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem