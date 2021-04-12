***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2021 - 26.01.2021 - 18.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3‘üncü ve "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7‘inci maddeleri ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmiştir. Değişiklik 12.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926963BIST