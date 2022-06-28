***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
28.06.2022 18:41
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 96.000.000,00 TL'dan 240.000.000,00 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 28/06/2022 28/06/2022 10608
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039822
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1402
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6830
En Düşük
16,5102
18:0517,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05975,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,18
|Açılış
|: 975,04
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6547
|16,6661
|% 0,85
|
|Euro
|17,5274
|17,5494
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2537
|20,3552
|% 0,18
|
|Frank
|17,3413
|17,4458
|% 0,72
|
|Riyal
|4,4281
|4,4503
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,80
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,93
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.493
|6.619
|27,00
|
|Yarım
|3.183
|3.237
|13,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de