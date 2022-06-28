***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 96.000.000,00 TL'dan 240.000.000,00 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 28/06/2022 28/06/2022 10608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039822BIST