***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarInveo Yatırım Holding A.Ş. 2020 12 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906811BIST