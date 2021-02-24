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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

24.02.2021 19:58



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım Danışmanlık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
23.746.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Nisan 2021
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
26/02/2021
Edinilen Payların Nominal Tutarı
52.242
Beher Payın Alış Fiyatı
195,26
Toplam Tutar
10.200.774
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5,50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5,50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
22,52
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Abdullah Karaoğlu - Bora Dündar - Alkin Aksoy
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/02/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız  
INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda  
Yönetim Kurulu'muzun 24.02.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ("Detaysoft") 'ye 10.200.774 TL yatırım yapılarak %5,5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. 
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ArGe Merkezi'nde geliştirdiği yenilikçi çözümlerinin yanı sıra, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modüllerindeki uzman danışmanları aracılığıyla uçtan uca SAP çözüm hizmetlerini 1999 yılından itibaren Detaysoft adı ile vermektedir. Şirketin en önemli misyonu, konusunda uzman ekiplerinin danışmanlığı ile müşterilerine sundukları çözümlerle iş süreçlerini uluslararası standartlara taşımaktır. 
Detaysoft şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912433


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DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
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Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,79 27,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,07  
B. Petrol 65,84 65,84 1,36  
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