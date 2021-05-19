***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.05.2021 22:10
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/05/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
HOP Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Özel araçları temin etmek, kiralamak veya kiraya vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescil İşleminden Sonra
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
523.125
Beher Payın Alış Fiyatı
4,76
Toplam Tutar
2.490.480,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15,50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15,50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,50
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/05/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda
Yönetim Kurulu'muzun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.' ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacak olup, bu tutar şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacaktır. Bu finansmanın 2.490.480 TL'si şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmı ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde sağlanacaktır.
İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç‘ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Hop Teknoloji A.Ş., paylaşımlı mobilite alanında Türkiye'nin öncü firmalarından biri olarak Aralık 2019'da kurulmuştur. Şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım ve donanım teknolojileri ile geleceğin şehirleri için paylaşımlı, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yöntemleri sunmaktadır. Kısa mesafeli ulaşımın çevreci alternatifi olarak kullanıcılara sunulan ilk ürün olan "HOP! Scooter" isimli elektrikli skuter, sürüş kolaylığı, performansı ve teknolojisiyle hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmeyi sağlamaktadır. Ülkemizde 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliği" ile yasal altyapısı da oluşturulan paylaşımlı elektrikli skuter girişimlerinin, şehirlerin taşımacılık sorunlarını çözmede de devrim yaratabileceği düşünülmektedir. Halihazırda şehirlerin mevcut ulaşım ağına entegre olarak paylaşımlı elektrikli skuter hizmeti veren Hop, ilerleyen dönemde elektrikli bisiklet, elektrikli moped gibi diğer hafif elektrikli araçları da paylaşımlı olarak sunmayı planlamaktadır. Şirket, Inveo Yatırım Holding ile yaptığı ortaklıkla birlikte, Türkiye'nin bir çok ilinde hizmet sağlamayı, daha sonra faaliyetlerini hızla yurtdışına taşımayı hedeflemektedir.
HOP Teknoloji A.Ş. ile ilgili süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936874
BIST