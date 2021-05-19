***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHOP Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÖzel araçları temin etmek, kiralamak veya kiraya vermekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil İşleminden SonraEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı523.125Beher Payın Alış Fiyatı4,76Toplam Tutar2.490.480,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15,50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15,50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,50Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızINVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.' ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacak olup, bu tutar şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacaktır. Bu finansmanın 2.490.480 TL'si şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmı ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde sağlanacaktır.İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç‘ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Hop Teknoloji A.Ş., paylaşımlı mobilite alanında Türkiye'nin öncü firmalarından biri olarak Aralık 2019'da kurulmuştur. Şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım ve donanım teknolojileri ile geleceğin şehirleri için paylaşımlı, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yöntemleri sunmaktadır. Kısa mesafeli ulaşımın çevreci alternatifi olarak kullanıcılara sunulan ilk ürün olan "HOP! Scooter" isimli elektrikli skuter, sürüş kolaylığı, performansı ve teknolojisiyle hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmeyi sağlamaktadır. Ülkemizde 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliği" ile yasal altyapısı da oluşturulan paylaşımlı elektrikli skuter girişimlerinin, şehirlerin taşımacılık sorunlarını çözmede de devrim yaratabileceği düşünülmektedir. Halihazırda şehirlerin mevcut ulaşım ağına entegre olarak paylaşımlı elektrikli skuter hizmeti veren Hop, ilerleyen dönemde elektrikli bisiklet, elektrikli moped gibi diğer hafif elektrikli araçları da paylaşımlı olarak sunmayı planlamaktadır. Şirket, Inveo Yatırım Holding ile yaptığı ortaklıkla birlikte, Türkiye'nin bir çok ilinde hizmet sağlamayı, daha sonra faaliyetlerini hızla yurtdışına taşımayı hedeflemektedir.HOP Teknoloji A.Ş. ile ilgili süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936874BIST