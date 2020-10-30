***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.8 0 -1.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.8 0 -8.851Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.239.339 -9.728.135YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.117.546 -4.123.895İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri23 7.117.546 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları23 -4.123.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.091.668 14.780.370Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.226.668 14.780.370İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri24 11.226.668 14.780.370Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -135.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.125 928.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.125 928.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 30.125 7.247DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 935.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.28 0 30.125Finansal Yatırımlar3.063.483 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.063.483 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar23 3.063.483 2.174.905Diğer Alacaklar4.779.424 1.779.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.625.028 1.779.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 154.396 0Peşin Ödenmiş Giderler1.814 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.814Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 557.030 71.410ARA TOPLAM8.401.751 4.055.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.401.751 4.055.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar556.763.114 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar556.763.114 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar23 556.763.114 200.774.010Maddi Duran Varlıklar24.148 28.708Tesis, Makine ve Cihazlar6 24.148 28.708Kullanım Hakkı Varlıkları20 659.724 783.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 20.818 5.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR557.467.804 201.591.866TOPLAM VARLIKLAR565.869.555 205.647.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.614.207 19.387.539İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.614.207 19.387.539İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23 30.614.207 19.387.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları120.355 86.671İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları120.355 86.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 120.355 86.671Ticari Borçlar323.246 65.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 16.200 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 307.046 47.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 30.563 18.267Diğer Borçlar90.485 10.002.926İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 90.485 2.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 1.551.033Kısa Vadeli Karşılıklar4.963 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 4.963ARA TOPLAM31.183.819 31.111.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.183.819 31.111.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar628.824 720.792İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar628.824 720.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 628.824 720.792Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.171 1.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 5.171 1.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 96.433.057 26.106.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.067.052 26.829.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER128.250.871 57.941.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar437.618.684 147.706.120Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.964 7.091Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.964 7.091Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 4.964 7.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.461.624 2.479.612Yasal Yedekler11 7.461.624 2.479.612Diğer Yedekler11 1.620.255 920.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları108.596.043 30.514.523Net Dönem Karı veya Zararı21 289.914.691 83.763.532TOPLAM ÖZKAYNAKLAR437.618.684 147.706.120TOPLAM KAYNAKLAR565.869.555 205.647.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350Transferler11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0Dönem Karı (Zararı)18 -5.893 36.354.118 36.348.225 36.348.225Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.000 -15.899 -20.899 -20.899Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 -5.990 2.479.612 920.255 30.507.574 36.354.118 100.276.676 100.276.676Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120Hatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11 4.982.012 700.000 78.081.520 -83.763.532 0 0Dönem Karı (Zararı)289.914.691 289.912.564 289.912.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -2.127Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 4.964 7.461.624 1.620.255 108.596.043 289.914.691 437.618.684 437.618.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)289.914.691 36.354.118 -15.281.243 19.825.629DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.127 -5.893 -1.231 -6.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.727 -7.555 -1.578 -7.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler600 1.662 347 1.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 600 1.662 347 1.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.127 -5.893 -1.231 -6.060TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)289.912.564 36.348.225 -15.282.474 19.819.569Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları289.912.564 36.348.225 -15.282.474 19.819.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885058BIST