***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 152.776.521 14.520.092 20.004.756 245.439Satışların Maliyeti12 -68.130.825 -2.716.704 -32.314 -95.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.645.696 11.803.388 19.972.442 149.645BRÜT KAR (ZARAR)84.645.696 11.803.388 19.972.442 149.645Genel Yönetim Giderleri14 -2.776.404 -673.811 -1.892.434 -315.589Pazarlama Giderleri14 -102.413 -262.031 -4.867 13 -1.816.287 -148.833 -1.259.944 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)298.330.709 380.376.585 -224.341.113 -83.534.971FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)298.330.709 380.376.585 -224.341.113 -83.534.971Finansman Gelirleri15 21.584 0 0 0Finansman Giderleri15 -1.081.901 -1.165.365 -324.968 -597.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)297.270.392 379.211.220 -224.666.081 -84.132.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.108.116 -74.015.286 56.625.982 17.073.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -8.330.983 -126.615 -1.907.984 278.970Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -20.777.133 -73.888.671 58.533.966 16.794.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431DÖNEM KARI (ZARARI)268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 18 8,93870000 10,17320000 -5,60130000 -2,23530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.799.453 -17.034.272Dönem Karı (Zararı)268.162.276 305.195.934Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)268.162.276 305.195.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-254.742.863 -306.113.807Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 122.537 85.505Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 27.119 971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.119 971Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -3.936.426 1.060.987Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.989.649 -52.083Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.053.223 1.113.070Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -216.548.303 -369.615.685Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-216.548.303 -369.615.685Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 29.108.116 74.015.286İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -63.515.906 -11.660.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.259.622 -14.336.834Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-66.419.907 -3.692.027Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-158.075 -187.912İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-158.075 -187.912Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.480 -3.627Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.012 -41.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.436 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.576 -41.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)242.399 3.076Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.505 -9.999.839İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-56.505 161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.934 -415.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)77.934 -415.178Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-52.840.209 -15.254.707Alınan Faiz4.989.649 52.083Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -6.948.893 -1.831.648YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI88.047.138 7.192.184Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri131.646.731 14.377.575İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -19.430.464 -5.965.988Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-360.053 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -360.053 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-23.809.076 -1.219.403İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-23.809.076 -1.219.403FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.166.328 9.811.963Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 31.015.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 31.015.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.870.000 -20.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-31.870.000 -20.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.333 -90.000Ödenen Faiz15 -1.052.995 -1.113.037YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.357 -30.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.357 -30.125DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.675 30.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 105.032 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 105.032 23.675Finansal Yatırımlar88.149.317 20.761.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar88.149.317 20.761.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 88.149.317 20.761.707Diğer Alacaklar8 25.906.571 1.939.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 25.738.096 1.929.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar168.475 10.400Peşin Ödenmiş Giderler27.480İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.480Diğer Dönen Varlıklar517.058İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar517.058ARA TOPLAM114.705.458 22.724.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR114.705.458 22.724.802DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar914.671.959 747.791.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar914.671.959 747.791.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 914.671.959 747.791.720Maddi Duran Varlıklar7 375.322 36.951Tesis, Makine ve Cihazlar0 36.951Taşıtlar272.251 0Mobilya ve Demirbaşlar103.071 0Kullanım Hakkı Varlıkları9 615.460 606.871Ertelenmiş Vergi Varlığı10 0 22.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR915.662.741 748.458.070TOPLAM VARLIKLAR1.030.368.199 771.182.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6,17 292.093 31.423.512İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar138.673 128.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 138.673 128.112İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar153.420 31.295.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 153.420Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 31.295.400Ticari Borçlar244.378 162.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,17 77.686 16.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 166.692 146.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 300.187 57.788Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 2.121.588 739.498Kısa Vadeli Karşılıklar0 4.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 4.963Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 56.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 0 56.505ARA TOPLAM2.958.246 32.444.632TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.958.246 32.444.632UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,17 301.989 579.467İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar301.989 579.467Kiralama İşlemlerinden Borçlar301.989 579.467Uzun Vadeli Karşılıklar35.206 11.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 35.206 11.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 152.712.784 131.956.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.049.979 132.547.768TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER156.008.225 164.992.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar874.359.974 606.190.472Ödenmiş Sermaye11 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 12.528 5.302Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.528 5.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.528 5.302Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.474.115 7.461.624Yasal Yedekler11 35.474.115 7.461.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 540.689.948 110.216.298Net Dönem Karı veya Zararı268.162.276 458.486.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR874.359.974 606.190.472TOPLAM KAYNAKLAR1.030.368.199 771.182.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120Transferler4.982.012 78.781.520 -83.763.532Dönem Karı (Zararı)305.195.934 305.195.934 305.195.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-896 -896 -896Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 6.195 7.461.624 110.216.298 305.195.934 452.901.158 452.901.158Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Transferler28.012.491 430.473.650 -458.486.141Dönem Karı (Zararı)268.162.276 268.162.276 268.162.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 12.528 35.474.115 540.689.948 268.162.276 874.359.974 874.359.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.226 -896 0 -854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.033 -1.149 0 -1.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.807 253 0 241Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.807 253 0 241Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.226 -896 0 -854TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)268.169.502 305.195.038 -168.040.099 -67.060.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları268.169.502 305.195.038 -168.040.099 -67.060.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954233BIST