***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan Kar Payı Dağıtım Tablosu'na ilişkin güncelleme hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 06.03.2024Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,9 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,15 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,17 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 INVEO GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 INVEO GK INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME REVIZE.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 INVEO - 2023 AGM INFORMATION DOCUMENTS REV.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızInveo Yatırım Holding AŞ'nin 29 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında Kar Payı Dağıtım Tablosu'na ilişkin güncelleme yapılmıştır. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile söz konusu dokümanın "Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu" bölümünde yapılan güncellemeyi de içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, söz konusu dokümana ayrıca şirket internet sitesinden (www.inveo.com.tr) de ulaşılabilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261214BIST