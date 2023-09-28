***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
28.09.2023 22:31
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023-08.08.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin,14.02.2023 - 08.08.2023 tarihleri arasında yürüttüğü geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 4.200.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,75) Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 210.000 adet INVEO payını bugün (28.09.2023) Borsa Istanbul'da 65,2 TL fiyattan satmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 28.09.2023 tarihi itibarıyla %1,66'ya düşmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
INVEO 28/09/2023 210.000 % 0,09 65,2 % 1,66 9.112.060 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198046
BIST