***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz 09.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122448BIST