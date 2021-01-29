***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2021 19:10
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.01.2021
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL 'den 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişikin kararı, 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.
Duyurumuza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906391
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
|: 1.498
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1.496
En Düşük
1.470
18:057,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,2800
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|Önceki Kapanış
|: 7,3700
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7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,8350
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,62
|Açılış
|: 436,52
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3021
|7,3090
|% -0,34
|
|Euro
|8,8635
|8,8720
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,9857
|10,0358
|% -0,56
|
|Frank
|8,1724
|8,2217
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9406
|1,9504
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|15,73
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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