***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 12.04.2021Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL 'den 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişikin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda kabul edilerek, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 INVEO TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926960BIST