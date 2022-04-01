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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2022 18:52
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.04.2022

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metni 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INVEO ONAYLI ESAS SOZLESME.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015209


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