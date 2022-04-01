***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 13.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.04.2022Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metni 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 INVEO ONAYLI ESAS SOZLESME.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015209BIST