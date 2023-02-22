***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 22.02.2023 tarihli toplantısında, -Menfaat Sahipleri Politikası'nın, Tazminat Politikası'nın ve İnsan Kaynakları Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına, -Bağış ve Yardım Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, -12 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Inveo Yatırım Holding AŞ Ücretlendirme Politikası'nın "Ücret Politikası" başlığı ile ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116138BIST