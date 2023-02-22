***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 18:45
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 22.02.2023 tarihli toplantısında, -Menfaat Sahipleri Politikası'nın, Tazminat Politikası'nın ve İnsan Kaynakları Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına, -Bağış ve Yardım Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, -12 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Inveo Yatırım Holding AŞ Ücretlendirme Politikası'nın "Ücret Politikası" başlığı ile ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116138
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
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5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
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18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0276
|Açılış
|: 20,3800
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|Önceki Kapanış
|: 20,4200
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20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8662
|18,8707
|% 0,02
|
|Euro
|20,0556
|20,0638
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,7120
|22,8259
|% -0,25
|
|Frank
|20,2219
|20,3437
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.609
|7.674
|-25,00
|
|Yarım
|3.718
|3.755
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|80,80
|80,80
|-2,25
|