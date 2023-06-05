***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin %20,5'ine sahip olduğu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ'nin 6.628.000 TL olan sermayesinin 10.708.000 TL'ye artırılmasına iştirak edilmesine, artırılan sermayenin payımıza düşen 836.400 TL'sinin tescilden önce nakden ödenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156187BIST