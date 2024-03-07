***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz ve ana faaliyet alanlarındaki yatırımları Gedik Yatırım, Misyon Bank, Inveo Portföy ve Inveo Ventures'ın 2023 yılı faaliyetlerini, finansal sonuçlarını ve 2024 yılı planlarını 7 Mart 2024 Perşembe günü düzenlenen Inveo Yatırım Holding Investor Day'de (Yatırımcı Günü) sektör paydaşlarına sunuldu. Investor Day buluşması'nda yapılan sunumlar, Şirketimiz internet sitesinde (www.inveo.com.tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-duyurular/ ) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256295BIST