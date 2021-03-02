***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
02.03.2021 19:09
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Ortaklarımızdan Sayın Erhan TOPAÇ'ın Şirketimize gönderdiği yazıda anılan kişinin Şirketimizde sahip olduğu paylardan Şirketimiz sermayesinin %5' ine tekabül eden 1.500.000 TL nominal değerli kısmının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurul'a başvurulduğu hususunun ifade edildiği 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Kurul'un 25.02.2021 tarih ve 11/304 sayılı toplantısında, Sayın Erhan TOPAÇ'ın söz konusu talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurulca onaylı pay satış bilgi formu Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914613
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1008
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1481
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05410,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,14
|Açılış
|: 410,35
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3932
|7,4003
|% 1,43
|
|Euro
|8,9271
|8,9421
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,2756
|10,3271
|% 1,52
|
|Frank
|8,0456
|8,0941
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9639
|1,9737
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|5,72
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,70
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|63,57
|63,57
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem