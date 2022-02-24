***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2022 18:40
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Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 24.02.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.
24.02.2022 tarihinde 28,88 TL fiyattan 50.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 125.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,13)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004190
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2280
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0516,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3847
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05847,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,77
|Açılış
|: 847,64
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0435
|14,0451
|% 1,65
|
|Euro
|15,7319
|16,0425
|% 2,46
|
|Sterlin
|18,7339
|18,8278
|% 0,42
|
|Frank
|15,1025
|15,1935
|% 0,77
|
|Riyal
|3,7308
|3,7495
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-21,48
|
|Altın Gr.
|848
|848
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA