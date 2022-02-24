***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 24.02.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.24.02.2022 tarihinde 28,88 TL fiyattan 50.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 125.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,13)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004190BIST